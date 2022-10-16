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В Генштабе Украины назвали число погибших российских военных

В Генштабе Украины назвали число погибших российских военных Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 тыс своих военных.
В регионе
16 октября 2022 г. 11:46
В Генштабе Украины назвали число погибших российских военных

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 тыс своих военных.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16:10 ориентировочно составили:

личного состава - около 65000 (+300) человек ликвидировано,

танков - 2529 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 5193 (+14) ед,

артиллерийских систем - 1589 (+7) ед,

РСЗО - 365 (+0) ед,

средства ПВО - 186 (+0) ед,

самолетов - 268 (+0) ед,

вертолетов - 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1224 (+14),

крылатые ракеты - 316 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3959 (+8) ед,

специальная техника - 143 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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