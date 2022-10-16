В Генштабе Украины назвали число погибших российских военных

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 тыс своих военных.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16:10 ориентировочно составили:
личного состава - около 65000 (+300) человек ликвидировано,
танков - 2529 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 5193 (+14) ед,
артиллерийских систем - 1589 (+7) ед,
РСЗО - 365 (+0) ед,
средства ПВО - 186 (+0) ед,
самолетов - 268 (+0) ед,
вертолетов - 242 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1224 (+14),
крылатые ракеты - 316 (+0),
корабли/катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3959 (+8) ед,
специальная техника - 143 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.