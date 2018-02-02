В Генштабе Турции назвали число убитых террористов с начала операции в Африне

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне уничтожили еще 21 члена террористических организаций, всего с начала операции ликвидированы 811 террористов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в генеральном штабе Турции.

"ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили 14 целей — укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD, YPG и ИГИЛ. Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидирован 21 террорист, с начала операции — 811", — говорится в заявлении в четверг.

Операция продолжается в плановом режиме.