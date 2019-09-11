​В Геленджике загорелся рынок, эвакуировано свыше тысячи человек

Не менее 25 торговых павильонов сгорели при крупном пожаре на центральном вещевом рынке в Геленджике Краснодарского края, были эвакуированы свыше тысячи человек.

Как передает Report, об этом РИА "Новости" сообщил представитель экстренных служб региона.

"В результате пожара на территории вещевого рынка на улице Горького сгорели 25 одноэтажных металлокаркасных павильонов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при пожаре с рынка были эвакуированы более тысячи человек.