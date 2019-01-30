В "Газпроме" начались обыски по делу задержанного российского сенатора и его отца

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Обыски по делу российского сенатора Рауфа Арашукова и его отца проходят в структурах ПАО "Газпром" в Ставропольском крае.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что следователями СКР совместно с сотрудникам ФСБ проводятся масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила ранее, что отец сенатора Рауфа Арашукова - Рауль Арашуков - задержан по подозрению в причастности к хищениям газа у "Газпрома" на сумму более 30 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что российский сенатор Рауф Арашуков сегодня был задержан в зале заседаний Совета Федерации.