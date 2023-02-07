В Газиантепе спустя 28 часов после обрушения дома удалось спасти 4 человек

В Газиантепе спустя 28 часов после обрушения 6-этажного дома в результате землетрясения удалось спасти 4 человек - женщину и ее детей. Они госпитализированы.

В Газиантепе спустя 28 часов после обрушения 6-этажного дома в результате землетрясения удалось спасти 4 человек - женщину и ее детей. Они госпитализированы.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что работники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), полиция, бригады скорой медицинской помощи продолжают работу по спасению тех, кто оказался под завалами разрушенного дома.

Отметим, что по последним данным, число погибших при землетрясении на юго-востоке Турции превысило 2 370, пострадали более 14 тыс. человек.