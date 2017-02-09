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    В Гаагском суде зарегистрирован иск Ирана против США

    Иран выдвинул иск против США по причине конфискации части заблокированного американцами имущества иранского Центрального банка

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Гаагском международном суде зарегистрирован иск Ирана против США по причине конфискации части заблокированного американцами имущества иранского Центрального банка.

    Как сообщает Report, об этом ИРНА заявил вице-президент Ирана по правовым вопросам Маджид Ансари.

    "Отслеживание жалобы очень серьёзный вопрос, и нам удалось зарегистрировать свой иск в Гаагском международном суде по причине конфискации части заблокированного американцами имущества Центрального банка Ирана", - заявил вице-президент М. Ансари.

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