В Гааге начались слушания о признании нарушения РФ антитеррористическое соглашение ООН

Группы адвокатов Украины и РФ впервые встретились в Международном суде ООН с момента начала полномасштабного вторжения России.

Группы адвокатов Украины и РФ впервые встретились в Международном суде ООН с момента начала полномасштабного вторжения России.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в ноябре 2022 года нидерландский суд заочно признал двух россиян виновными в сбитии пассажирского самолета рейса MH17, но Украина требует, чтобы Международный суд ООН признал, что Москва нарушила антитеррористическое соглашение ООН, предоставляя средства и оружие пророссийским силам в Украине с 2012 года.

Коллегия из 16 судей Международного суда ООН начала рассмотрение иска Украины о том, что Москва нарушила антитеррористический договор ООН, оснастив и профинансировав сбившие лайнер пророссийские силы, убив всех 298 пассажиров и членов экипажа. В этом же иске Украина также обратилась в Гаагский суд с просьбой обязать Россию прекратить дискриминацию крымскотатарской этнической группы в Крыму, украинском полуострове, который Россия оккупировала в 2014 году.