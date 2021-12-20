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В ФРГ задержали экс-главу Генштаба Грузии

В ФРГ задержали экс-главу Генштаба Грузии Правоохранительные органы ФРГ подтверждают задержание экс-главы Генштаба Вооруженных сил Грузии Георгия Каландадзе.
В регионе
20 декабря 2021 г. 20:56
В ФРГ задержали экс-главу Генштаба Грузии

Правоохранительные органы ФРГ подтверждают задержание экс-главы Генштаба Вооруженных сил Грузии Георгия Каландадзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил старший прокурор земли Бранденбург Александер Рот.

"В рамках полицейского пограничного контроля при выезде 19 декабря был остановлен 41-летний гражданин Украины и Грузии. Поскольку проверка показала, что в отношении мужчины был выдан международный ордер на арест, сотрудники полиции взяли его под стражу", - сообщил Рот.

"Как планируется, перед судьей он предстанет во второй половине дня понедельника", - уточнил он.

Ранее в понедельник Генпрокуратура Грузии сообщила, что обратится к властям Германии с ходатайством об экстрадиции бывшего главы Генштаба Вооруженных сил Грузии Георгия Каландадзе. В ведомстве отметили, что Каландадзе обвиняется в пытках гражданина Грузии Эльберда Коберидзе.

Каландадзе возглавлял грузинский Генштаб с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президенте Михаиле Саакашвили. После смены власти в Грузии в 2014 году Каландадзе вместе с единомышленниками отправился в Украину.

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