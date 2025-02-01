В феврале 2025 года в Тегеране состоится казахстанско-иранский бизнес-форум

Казахстан и Иран намерены нарастить взаимных товарооборот до трех миллиардов долларов США.

Казахстан и Иран намерены нарастить взаимных товарооборот до трех миллиардов долларов США.

Как передает казахстанское бюро Report , об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

"Мы видим большие перспективы в наращивании товарооборота с Ираном до 3 миллиардов долларов. Мы готовы предложить более 60 товарных позиций, включая зерновые, подсолнечное масло, мясную продукцию и другие товары на сумму 162 миллионов долларов для поставок на иранский рынок", - отметил министр Арман Шаккалиев во время встречи с заместителем министра промышленности, рудников и торговли, главой Организации по развитию торговли Ирана Мохаммадом Али Дехганом Дехнави.

Важным событием, укрепляющим торговые отношения, станет предстоящая торгово-экономическая миссия, а также бизнес-форум в Тегеране в феврале 2025 года.

"Цель миссии - укрепление двусторонних связей между странами, установление прямых контактов между казахстанскими производителями и иранскими покупателями, а также расширение экспортного потенциала Казахстана. Это событие откроет новые горизонты для бизнеса обеих стран, способствуя развитию торгово-экономического партнерства", - говориться в сообщении.

По данным министерства, по итогам 11 месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и Ираном составил 296 миллионов долларов США, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт из Казахстана в Иран также показал ощутимый рост, увеличившись на 29,1%, и составил 100,6 миллиона долларов США.

Основными товарами, поставляемыми из Казахстана в Иран, являются ячмень, пшеница, семена рапса, говядина свежая или охлажденная, подсолнечное масло, кукуруза, баранина, козлятина и говядина.