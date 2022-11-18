В Евросоюзе сообщили о подготовке Грузии к членству в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи заявил, что ЕС готовит Грузию к членству в объединении.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи заявил, что ЕС готовит Грузию к членству в объединении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в Twitter по итогам рабочего визита в Тбилиси.

"Мы видим, что подавляющее большинство жителей Грузии - за членство в ЕС. Это очень сильный мандат не только для правительства, но и для всей политической элиты страны, для всех, кто этим активно занимается. Мы готовим Грузию к членству в ЕС", - отметил он.

Варгейи посетил Тбилиси 15-16 ноября. Он провел переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Шалвой Папуашвили, а также с представителями парламентских фракций. В ходе визита еврокомиссар положительно оценил ход реформ, необходимых для предоставления статуса кандидата в члены ЕС.

Лидеры Евросоюза 23 июня определили 12 рекомендаций для предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, которые касаются борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона, принятия закона против олигархов, улучшения законодательства для избрания омбудсмена и прочих аспектов.