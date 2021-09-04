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В Европе задержали дипломата, который помог чиновнику бежать из Армении

В Европе задержали дипломата, который помог чиновнику бежать из Армении Правоохранительные органы Сербии по запросу властей Армении задержали вице-посла Северной Македонии при ОБСЕ в Вене Миле Миленковски.
В регионе
4 сентября 2021 г. 12:46
В Европе задержали дипломата, который помог чиновнику бежать из Армении

Правоохранительные органы Сербии по запросу властей Армении задержали вице-посла Северной Македонии при ОБСЕ в Вене Миле Миленковски.

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", об этом сообщил северомакедонский телеканал Alsat-M.

Дипломата задержали 27 августа при пересечении пограничного пункта "Прешево", когда он попытался перейти на территорию Северной Македонии. 3 сентября МИД Сербии подтвердил эту информацию.

По сведениям армянских правоохранительных органов, в 2018 году три дипломата Северной Македонии во главе с Миленковски частным бортом помогли вылететь из Армении представителю бывших властей, который обвиняется в хищении в особо крупном размере.

Пока не сообщается, о каком именно армянском чиновнике идет речь.

"Суд Сербии принял решение о задержании с целью экстрадиции, на основе международного ордера о задержании и обвинении в преступлении, совершенном в ходе частной зарубежной поездки", – заявили в МИД Сербии.

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Версия на английском языке European diplomat who helped corrupt official flee Armenia detained
Версия на азербайджанском языке Ermənistandan korrupsiyada təqsirləndirilən məmurun qaçmasına kömək edən avropalı diplomat saxlanılıb

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