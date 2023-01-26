О нас

Politico: В Европе рассуждают о передаче Киеву истребителей после танков

Politico: В Европе рассуждают о передаче Киеву истребителей после танков Официальные лица Украины инициировали обсуждение вопроса передачи Киеву современных западных истребителей, которая может стать следующим шагом в помощи стране после танков.
В регионе
26 января 2023 г. 10:21
Politico: В Европе рассуждают о передаче Киеву истребителей после танков

Официальные лица Украины инициировали обсуждение вопроса передачи Киеву современных западных истребителей, которая может стать следующим шагом в помощи стране после танков.

Как передает Report, об этом пишет журнал Politico.

"Следующим естественным шагом будут истребители", - сказал дипломат, участник обсуждений с военными представителями стран НАТО.

В публикации отмечается, что основную поддержку этой идее оказывают балтийские страны-участники Североатлантического альянса.

В настоящее время крупнейшие европейские страны опасаются, что передача истребителей послужит причиной для очередного витка эскалации конфликта на Украине, и поэтому не поддерживают данную идею.

Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что поставка Украине истребителей на сегодняшний день совершенно немыслима, но активное обсуждение этой идеи мажет стартовать уже через две-три недели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Politico": “Avropada tanklardan sonra Kiyevə qırıcıların verilməsi müzakirə olunur”
Версия на английском языке Politico: Europe mulls transfer of jet fighters to Kyiv after tanks

Другие новости из категории

В Казахстане избрали спикера сената
В Казахстане избрали спикера сената
26 января 2023 г. 09:32
Социал-демократическая партия ФРГ: Киев получит 80 танков Leopard от разных стран
Социал-демократическая партия ФРГ: Киев получит 80 танков Leopard от разных стран
26 января 2023 г. 09:12
Путин: Политические элиты Европы часто обслуживают интересы третьих стран
Путин: Политические элиты Европы часто обслуживают интересы третьих стран
26 января 2023 г. 07:12
Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву
ФотоНовый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву
26 января 2023 г. 04:12
Два турецких судна повреждены при ракетном ударе РФ в порту Херсона
ВидеоДва турецких судна повреждены при ракетном ударе РФ в порту Херсона
26 января 2023 г. 03:21
Турция подарила Украине два БПЛА Bayraktar TB2
Турция подарила Украине два БПЛА Bayraktar TB2
25 января 2023 г. 22:25
Принадлежащий Минобороны РФ автомобиль сбил трех человек в Москве
Принадлежащий Минобороны РФ автомобиль сбил трех человек в Москве
25 января 2023 г. 22:06
СНБ Турции: Желающие присоединиться к НАТО, должны действовать в духе альянса
СНБ Турции: Желающие присоединиться к НАТО, должны действовать в духе альянса
25 января 2023 г. 21:53
В России при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли девять человек
В России при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли девять человек
25 января 2023 г. 21:38
В Махачкале два человека пострадали в результате стрельбы из дробовика
В Махачкале два человека пострадали в результате стрельбы из дробовика
25 января 2023 г. 19:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi