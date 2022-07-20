В Европе продолжается сбор средств на закупку БПЛА Bayraktar для Украины

На Западе продолжается сбор средств на закупку турецких БПЛА Bayraktar TB2 для украинской армии.

На Западе продолжается сбор средств на закупку турецких БПЛА Bayraktar TB2 для украинской армии.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, кампании по сбору средств проводятся в Литве, Норвегии, Польше, Канаде и в самой Украине.

Акции проводятся в знак солидарности с украинским народом.

В июне кампания по сбору средств на закупку Bayraktar TB2 прошла в самой Украине. Компания-производитель Baykar Makina безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2, которые планировалось приобрести на собранные пожертвования.

В Литве в рамках кампании по сбору средств на покупку Bayraktar TB2 для Украины за три дня было собрано 6 млн евро. Однако Baykar предложила направить собранные деньги на гумпомощь Украине, а беспилотник передать Литве безвозмездно.

Кампании помощи Украине в странах Европы вдохновили и украинцев в Канаде, где она прошла под лозунгом UhelpUkraine. Вместо запланированных 7 млн канадских долларов было собрано свыше 12 млн. Приобретенные Bayraktar TB2 планируется передать украинской армии 24 августа - в День Независимости Украины.

Baykar Makina заявила о том, что свои БПЛА не будет продавать России.