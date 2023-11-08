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В этому году из РФ были депортированы не менее 15 тыс. мигрантов

В этому году из РФ были депортированы не менее 15 тыс. мигрантов Сотрудники МВД выявили более 96 тыс. нарушений миграционного законодательства и возбудили почти 4 тыс. уголовных дел в рамках федеральной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2023".
В регионе
8 ноября 2023 г. 06:45
В этому году из РФ были депортированы не менее 15 тыс. мигрантов

Сотрудники МВД выявили более 96 тыс. нарушений миграционного законодательства и возбудили почти 4 тыс. уголовных дел в рамках федеральной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2023".

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"За время проведения оперативно-профилактической операции выявлено порядка 96 тыс. нарушений миграционного законодательства, в том числе более 73 тыс. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан на территории РФ и свыше 22 тыс. нарушений порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности", - сказала она.

Волк добавила, что в ходе мероприятия было принято более 15 тыс. решений о депортации нарушителей за пределы России, а также возбуждено около 3,6 тыс. уголовных дел по факту незаконной миграции, пересечения границы и оборота наркотиков и оружия. Кроме того, сотрудники МВД выявили 447 человек, которые находились в федеральном и международном розыске.

Отметим, что "Нелегал-2023" - мероприятие, организованное сотрудниками МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга во взаимодействии с компетентными органами государств - членов ОДКБ. Операция проводилась в различных регионах РФ с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan 15 minə yaxın miqrant deportasiya edilib

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