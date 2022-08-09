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В этом году в небоевых условиях погибли 19 военнослужащих Армении

В этом году в небоевых условиях погибли 19 военнослужащих Армении За январь-август текущего года в небоевых условиях погибли 19 военнослужащих армянской армии.
В регионе
9 августа 2022 г. 08:04
В этом году в небоевых условиях погибли 19 военнослужащих Армении

За январь-август текущего года в небоевых условиях погибли 19 военнослужащих армянской армии.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил источник в Генпрокуратуре страны.

Отмечается, что 10 из них погибли при исполнении служебных обязанностей, остальные девять погибли при невыясненных обстоятельствах (в январе погибли 4 военнослужащих, в феврале - 3, а августе - 2).

Так, 17 марта при невыясненных обстоятельствах погиб 19-летний призывник Эдуард Рустамян. В тот же день при аналогичных обстоятельствах скончался еще один призывник Альберт Сироян.

В апреле была зафиксирована гибель 3 армянских солдат. 28 апреля солдат армянской армии был застрелен однополчанином. В тот же день, был найден труп и военнослужащего срочной службы N-ской воинской части Самвела Санояна, 2002 г.р.

26 июля скончался армянский военнослужащий Палян Погосян, который 17 июля был госпитализирован в Зангезурский гарнизонный госпиталь с термическими ожогами 2-й степени. Минобороны Армении скрыло информацию о тяжелых ожогах солдата и сообщило об этом только 26 июля.

В ночь с 3 на 4 августа скоропостижно умер во сне участник трехмесячного тренировочного сбора N-ской воинской части минобороны Армении, рядовой запаса Атом Размикович Арутюнян, 1978 года рождения.

Далее, рядовой Аршалуйс Врамович Ованнисян, 1976 года рождения также при невыясненных обстоятельствах скончался 7 августа. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В тот же день, в 15:30, в озере Гейча (Севан) скончался житель Ширакского района 31-летний Азат М. По данным местных СМИ, он был военным.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Ermənistanın 19 hərbçisi qeyri-döyüş şəraitində ölüb

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