В этом году в Грузии состоятся широкомасштабные военные учения

Тбилиси. 28 января. REPORT.AZ/ "В этом году в Грузии запланированы широкомасштабные военные учения".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал министр обороны Грузии Леван Изория.

Министр сказал, что в военных учениях, которые пройдут в марте этого года, захотели участвовать 22 страны, которые являются членами НАТО или партнерами Альянса: "Маневры НАТО-Грузия будут командно-штабными. С этой точки зрения дополнительной военной техники не ожидается. Военные учения будут широкомасштабными с точки зрения количества участвующих стран. К тому же впервые в истории Грузии учения будут проводиться под руководством глав сил обороны страны. Ответственным за организацию учений будет Центр совместных учений и оценивания НАТО-Грузия".

Л.Изория отметил, что другое широкомасштабное военное учение запланировано на западе Грузии: "В 2019 году на западе страны с региональной точки зрения пройдут учения "Agile spirit" ("Проворный дух" - ред.). На учениях мы бы хотели участия большего количества стран, чем в прошлом году, и уже ряд стран подтвердил участие. На западе Грузии впервые в истории состоятся такие крупномасштабные многонациональные военные учения".