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В Армении наблюдается рост инфляции и госдолга в этом году

В Армении наблюдается рост инфляции и госдолга в этом году В Армении в этом году наблюдался рост инфляции, цен на продукты питания и рост государственного долга.
В регионе
29 декабря 2021 г. 09:31
В Армении наблюдается рост инфляции и госдолга в этом году

В Армении в этом году наблюдался рост инфляции, цен на продукты питания и рост государственного долга.

Как сообщает Report, об этом говорится в анализе армянских СМИ по итогам 2021 года.

По данным Центробанка Армении, за последние 12 месяцев инфляция в стране составила 9,6%, из которых 7% пришлось на долю продуктов питания.

С конца прошлого года в стране начали резко расти цены. По данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), цены на продукты питания побили 10-летний рекорд (и антирекорд для потребителей).

На фоне экономической ситуации увеличился и объем государственного долга Армении. К концу 2021 года госдолг увеличился до 4 трлн 275 млрд драмов (по текущему курсу - около 8,9 млрд долларов США).

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Версия на английском языке Armenia sees hike in inflation, public debt
Версия на азербайджанском языке Cari ildə Ermənistanda inflyasiyanın, dövlət borcunun artımı müşahidə edilib

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