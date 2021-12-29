В Армении наблюдается рост инфляции и госдолга в этом году

В Армении в этом году наблюдался рост инфляции, цен на продукты питания и рост государственного долга.

В Армении в этом году наблюдался рост инфляции, цен на продукты питания и рост государственного долга.

Как сообщает Report, об этом говорится в анализе армянских СМИ по итогам 2021 года.

По данным Центробанка Армении, за последние 12 месяцев инфляция в стране составила 9,6%, из которых 7% пришлось на долю продуктов питания.

С конца прошлого года в стране начали резко расти цены. По данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), цены на продукты питания побили 10-летний рекорд (и антирекорд для потребителей).

На фоне экономической ситуации увеличился и объем государственного долга Армении. К концу 2021 года госдолг увеличился до 4 трлн 275 млрд драмов (по текущему курсу - около 8,9 млрд долларов США).