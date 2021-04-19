В этом году туркменский народ отмечает 30-ю годовщину независимости Туркменистана

Свой главный национальный праздник Туркменистан встретит как современное, конкурентоспособное государство с прочным фундаментом, достаточным экономическим и гуманитарным потенциалом

Свой главный национальный праздник Туркменистан встретит как современное, конкурентоспособное государство с прочным фундаментом, достаточным экономическим и гуманитарным потенциалом, успешно осуществляющее масштабные преобразования во всех сферах жизни общества. С первых лет независимости в качестве важнейших и приоритетных направлений политики государства были провозглашены защита прав и свобод человека, обеспечение высоких показателей социально-бытового уровня жизни народа.

Самой высокой оценкой Туркменистана и миролюбивого характера туркменского народа со стороны мирового сообщества стало принятие Организацией Объединенных Наций Резолюции о Постоянном Нейтралитете Туркменистана.

Именно благодаря своему Постоянному нейтральному статусу, а также внутренней и внешней политике Туркменистану удалось оставаться не только стабильно развивающейся страной, но и вести активную позицию в вопросах поддержания мира и стабильности, развития отношений дружбы и сотрудничества между государствами.

Как известно, по инициативе Туркменистана 2021 год провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия. Туркменистан рассматривает это решение как хороший повод для возобновления серьезного, ответственного диалога по вопросам современного мироустройства и международных отношений.

В целях широкой пропаганды и доведения до мировой общественности внутренней и внешней политики Туркменистана, основанной на принципах широкого международного сотрудничества, доверия и дружбы, ознаменования 30-летия независимости, повышения у людей чувства патриотизма, воспитания молодого поколения в духе безграничной гордости, любви и преданности Туркменистану, а также поддерживая инициативу Президента Туркменистана об объявлении 2021 года Годом «Туркменистан – Родина мира и доверия», Меджлис Туркменистана постановил объявить 2021 год Годом «Туркменистан – Родина мира и доверия». В связи с этим решением в 2021 году в Туркменистане и за его пределами проводятся многочисленные мероприятия.

За короткий период времени Туркменистан, будучи приверженным принципам позитивного нейтралитета, установил дружественное, взаимовыгодное и перспективное сотрудничество со странами мира на международной арене. Сегодня наша страна, как сторонник двустороннего и многостороннего сотрудничества, продвигает и реализует важные инициативы, направленные на расширение международных контактов. В результате такой прагматичной внешней политики наша страна еще больше расширяет и развивает сотрудничество со странами мира.

Азербайджанская Республика в настоящее время является одним из самых надёжных партнеров в регионе Каспийского моря, с которым наша страна установила плодотворные отношения в различных секторах экономики. За последние несколько лет сфера сотрудничества между двумя странами расширилась. Об этом наглядно свидетельствуют встречи на высоком уровне глав государств Туркменистана и Азербайджанской Республики. В ходе таких переговоров подписан ряд важных межправительственных соглашений и других документов, дополняющих нормативную базу сотрудничества между двумя дружественными странами.

Не будет опрометчивым утверждение, что первый Каспийский экономический форум, прошедший 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне Аваза, придал новый импульс экономическим переговорам между этими странами. Кроме того, регулярно проводятся заседания туркмено-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. На этих встречах обсуждается ряд конкретных мер, направленных на диверсификацию торгово-экономического сотрудничества и увеличение объемов взаимного товарооборота.

Каспийское море объединяет национальные интересы двух дружественных стран и народов. Два братских народа, поддерживая друг друга, превращают Каспийское море в море мира и взаимопонимания. С участием указанных стран в Каспийском регионе реализуются масштабные взаимовыгодные международные проекты, исследуется экономический потенциал моря. Подтверждением сказанному является подписание 21 января в столице Ашхабаде исторически важного документа – Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» в Каспийском море. Данный документ представляет обоюдные национальные интересы чисел двух народов.

Как было отмечено выше, об активном сотрудничестве между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой свидетельствуют встречи Президентов двух стран. По статистике, за последние три года было осуществлено пять взаимных визитов президентов двух дружественных государств, в ходе которых было подписано более 50 документов. Это в полной мере свидетельствует о том, что двусторонние взаимовыгодные отношения приобретают новое значение.

Как известно, Туркменистан и Азербайджан, обладая огромными запасами углеводородного сырья и современными отраслевыми компонентами, выступают за диверсификацию путей экспорта энергоресурсов на мировой рынок. Это открывает перед сторонами широкие возможности для развития эффективного взаимодействия в данной сфере.

Пограничный переход между двумя странами на Каспийском море предоставляет выгодную возможность для координации усилий по реализации транспортных и транзитных проектов, соединяющих континенты Европы и Азии. В этой связи особо следует отметить важность международного транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция (Лазурит) с выходом в Европу. Маршрут направлен на укрепление торгово-экономических отношений в огромном геоэкономическом пространстве, которое включает Центральную и Южную Азию, побережье Каспийского и Черного морей, а также Средиземноморский регион.

Кроме того, реализуется сотрудничество двух дружественных стран в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, поощряется плодотворное сотрудничество в области науки, образования, культуры, спорта и туризма.

Таким образом, такое практическое сотрудничество будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя брасткими странами, особенно открытию новых возможностей в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Атташе Посольства Туркменистана

в Азербайджанской Республике

Кемал Гараев