​В этом году не раскрыто 74% совершенных в Грузии преступлений

В январе-марте этого года в Грузии зарегистрирован 17 821 факт преступлений.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается в отчете министерства внутренних дел страны.

В годовом сравнении, количество фактов преступлений выросло на 27,29%. МВД Грузии удалось раскрыть 26,36% преступлений.

За отчетный период большинство преступный деяний было связано с нанесением ущерба имуществу (7 476), нанесением вреда здоровью (3 115) и наркотическими веществами (1 295). В годовом сравнении преступления в связи с нанесением ущерба имуществу выросли на 25,94%, нанесением вреда здоровью – на 26,06%, наркотиками - 36,03%.

Согласно отчету Национального статистического управления Грузии, только в марте в стране было совершено 6 214 преступлений, из которых раскрыто только 22,03%.