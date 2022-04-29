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В ЕС шокированы ударами РФ по Киеву, где находились генсек ООН и премьер Болгарии

В ЕС шокированы ударами РФ по Киеву, где находились генсек ООН и премьер Болгарии Нанесение ракетных ударов ВС РФ по Киеву во время визитов генсека ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова является вопиющим попранием международного права.
В регионе
29 апреля 2022 г. 10:29
В ЕС шокированы ударами РФ по Киеву, где находились генсек ООН и премьер Болгарии

Нанесение ракетных ударов ВС РФ по Киеву во время визитов генсека ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова является вопиющим попранием международного права.

Как передает Report, об этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в Twitter.

"Россия вновь продемонстрировала свое вопиющее пренебрежение международным правом, бомбардируя Киев во время присутствия генсека ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова", - написал Боррель.

Он также добавил, что шокирован и поражен российскими ракетными ударами по Киеву и другим городам Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что обстреляв Киев ракетами во время визита Гутерриша и Петкова, "Россия еще раз продемонстрировала свое отношение к Европе и миру".

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