В ЕС предложили упростить введение санкций против членов семей бизнесменов из РФ

Латвия, Литва, Польша и Эстония предлагают упростить введение санкций против членов семей и окружения "ведущих российских предпринимателей".

Латвия, Литва, Польша и Эстония предлагают упростить введение санкций против членов семей и окружения "ведущих российских предпринимателей".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета Politico.

По информации ее источников, сейчас ЕС может замораживать активы и вводить визовые ограничения в отношении "ведущих предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в России". Польша и страны Балтии предлагают распространить санкции и в отношении "ближайших родственников [предпринимателей] или других физических лиц, получающих от них выгоду". Эти меры не рассматриваются в рамках 10-го пакета санкций.

Включение членов семей и окружения российских предпринимателей в черный список ЕС могло бы подвергнуть санкциям еще тысячи человек без необходимости доказывать, что они напрямую вовлечены в конфликт на Украине либо действуют в экономических интересах России, отмечала газета.

В то же время некоторые европейские страны скептически относятся к этому предложению. Один из источников сообщил, что во вторник в ходе обсуждения нового пакета санкций Венгрия высказалась против такого плана. Более того, Будапешт предложил исключить четырех физических лиц из действующего санкционного списка ЕС, а также выступил против введения санкций против работающих в ядерном секторе.