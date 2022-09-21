В ЕС обсуждают шестой транш военной помощи Украине

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель скоро предложит очередной, шестой, транш финансирования военной помощи Украине.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель скоро предложит очередной, шестой, транш финансирования военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил его пресс-секретарь Петер Стано.

"Как уже объявил высокий представитель в Европейском парламенте на прошлой неделе, он предложит этот шестой транш. Сейчас это обсуждают государства-члены, потому что они должны дать свое согласие", - сказал представитель Борреля на брифинге в Брюсселе.

"Но мы уже заявляли, что готовы продолжать нашу поддержку Украине, в том числе в военной области", - напомнил Стано.

В июле Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине в 500 млн евро, что довело ее общий объем до 2,5 млрд евро.