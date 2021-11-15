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В ЕС обеспокоены напряженностью на границе Азербайджана и Армении

В ЕС обеспокоены напряженностью на границе Азербайджана и Армении Европейский союз обеспокоен ростом напряженности на азербайджано-армянской границе, призывает начать работу по всеобъемлющему урегулированию.
В регионе
15 ноября 2021 г. 05:13
В ЕС обеспокоены напряженностью на границе Азербайджана и Армении
Тойво Клаар

Европейский союз обеспокоен ростом напряженности на азербайджано-армянской границе, призывает начать работу по всеобъемлющему урегулированию.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Обеспокоен ростом напряженности между Арменией и Азербайджаном на этой неделе. Важно устранить риски и причины, начать работу для достижения всеобъемлющего урегулирования", - написал Клаар.

Министерство обороны Азербайджана на текущей неделе сообщило о нескольких попытках провокаций со стороны Вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов. Все эти попытки провокаций были пресечены азербайджанскими военными.

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