В Эрзуруме задержаны 29 членов террористической группировки РПК

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В ходе антитеррористической операции в турецкой провинции Эрзурум были задержаны 29 членов террористической группировки РПК.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Управления безопасности Эрзурума провели в районе Карачобан оперативно-розыскные мероприятия.

При обыске квартир и офисов подозреваемых были обнаружены и изъяты 2 незаконно хранящихся пистолета и документы, касающиеся террористической группировки.