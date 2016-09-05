 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Эрзуруме задержаны 29 членов террористической группировки РПК

    В квартирах и офисах подозреваемых произвели обыск

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В ходе антитеррористической операции в турецкой провинции Эрзурум были задержаны 29 членов террористической группировки РПК.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Управления безопасности Эрзурума провели в районе Карачобан оперативно-розыскные мероприятия.

    При обыске квартир и офисов подозреваемых были обнаружены и изъяты 2 незаконно хранящихся пистолета и документы, касающиеся террористической группировки.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi