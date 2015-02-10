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    ​В Эрзуруме пройдет международный симпозиум

    На мероприятии примут участие археологи из многих стран мира

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Эрзуруме пройдет "Международный симпозиум археологических раскопок и исследований".

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, мероприятие организовано министерством культуры и туризма Турции.

    Цель заключается в пропаганде анатолийской культуры в мире.

    По словам главы Управления культуры и туризма Анатолии Гасана Мазлумоглу, здесь также примут участие высокопоставленные лица. Г.Мазлумоглу отметил, что к работе симпозиума присоединятся также археологии из многих стран мира. 

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