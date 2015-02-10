Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Эрзуруме пройдет "Международный симпозиум археологических раскопок и исследований".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, мероприятие организовано министерством культуры и туризма Турции.

Цель заключается в пропаганде анатолийской культуры в мире.

По словам главы Управления культуры и туризма Анатолии Гасана Мазлумоглу, здесь также примут участие высокопоставленные лица. Г.Мазлумоглу отметил, что к работе симпозиума присоединятся также археологии из многих стран мира.