Верховный лидер Ирана сделал новые назначения в Вооруженных силах страны

Верховный лидер Ирана, верховный главнокомандующий ВС аятолла Сейед Али Хаменеи подписал решение о новых назначениях в Корпус стражей исламской революции.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, контр-адмирал Али Фадави назначен первым заместителем (преемник) главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции, глава басиджей (основная кадровая база корпуса, полувоенная, добровольческая структура) бригадный генерал Мухаммедрза Нагди назначен координатором Корпуса.

Отметим, что Али Фадави родился в 1961 году в регионе Ардестан провинции Исфахан. Участвовал в ирано-иракской войне. За перехват 12 января 2016 года в Заливе моряков ВМС США награжден медалью "Фатх".

Мухаммедрза Нагди родился в 1953 году в иракском городе Наджаф. В 1980 году во время депортации экс-президентом Ирака Саддамом Хусейном иранцев из страны иранцев переехал с семьей в Иран. Участвовал в Ливанской войне. Имел тесные связи с группировкой "Хизбалла". Его имя включено в список грубых нарушителей гражданских прав в Иране. 4 октября 2009 году С.А.Хаменеи назначил его главой басиджей.