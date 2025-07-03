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В ереванском офисе ГК "Ташир" после обысков арестованы два человека

В ереванском офисе ГК "Ташир" после обысков арестованы два человека Два человека арестованы по итогам вчерашних обысков в ереванском офисе ГК "Ташир".
В регионе
3 июля 2025 г. 15:10
В ереванском офисе ГК Ташир после обысков арестованы два человека

Два человека арестованы по итогам вчерашних обысков в ереванском офисе ГК "Ташир".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Армении.

Пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян заявила о том, что в отношении еще двоих направили в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста.

Еще в отношении двух лиц в суд представлены ходатайства об аресте.

Ранее стало известно, что уголовное дело возбуждено по факту отмывания денег в особо крупных размерах и уклонения от уплаты налогов.

Отметим, что глава компании "Ташир Групп" Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Сегодня парламент страны утвердил во втором и окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий механизмы огосударствления ЗАО "Электросетей Армении". Владельцем ЗАО является Карапетян.

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