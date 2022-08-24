В ереванском метро усилены меры безопасности

В последние дни в связи с ложными тревогами о закладке взрывных устройств на станциях метро столицы Армении Еревана усиленно дежурит полиция.

В последние дни в связи с ложными тревогами о закладке взрывных устройств на станциях метро столицы Армении Еревана усиленно дежурит полиция.

Как передает Report со ссылкой на местную прессу, помимо сотрудников полиции профилактические меры в метрополитене проводят также сотрудники органов национальной безопасности страны.

Отмечается, что такие меры считаются необходимыми, особенно после недавних ложных тревог о закладке взрывных устройств на станциях метро.

"Органами национальной безопасности постоянно осуществляются превентивные действия. В рамках этих действий в ереванском метрополитене планируется озвучить объявление на трех языках. Таким образом, в станциях и в вагонах позволят повысить уровень бдительности пассажиров", - заявила пресс-секретарь метрополитена Татев Хачатрян.