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В ереванском метро усилены меры безопасности

В ереванском метро усилены меры безопасности В последние дни в связи с ложными тревогами о закладке взрывных устройств на станциях метро столицы Армении Еревана усиленно дежурит полиция.
В регионе
24 августа 2022 г. 04:23
В ереванском метро усилены меры безопасности

В последние дни в связи с ложными тревогами о закладке взрывных устройств на станциях метро столицы Армении Еревана усиленно дежурит полиция.

Как передает Report со ссылкой на местную прессу, помимо сотрудников полиции профилактические меры в метрополитене проводят также сотрудники органов национальной безопасности страны.

Отмечается, что такие меры считаются необходимыми, особенно после недавних ложных тревог о закладке взрывных устройств на станциях метро.

"Органами национальной безопасности постоянно осуществляются превентивные действия. В рамках этих действий в ереванском метрополитене планируется озвучить объявление на трех языках. Таким образом, в станциях и в вагонах позволят повысить уровень бдительности пассажиров", - заявила пресс-секретарь метрополитена Татев Хачатрян.

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Версия на азербайджанском языке İrəvan metrosunda bomba həyəcanı ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

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