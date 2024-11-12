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В администрации района Кентрон в Ереване задержаны четыре человека

В администрации района Кентрон в Ереване задержаны четыре человека В администрации района Кентрон в Ереване задержаны четыре гражданина, из которых трое - должностные лица.
В регионе
12 ноября 2024 г. 13:49
В администрации района Кентрон в Ереване задержаны четыре человека

В администрации района Кентрон в Ереване задержаны четыре гражданина, из которых трое - должностные лица.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в пресс-службе Антикоррупционного комитета.

Задержания проводились в рамках уголовного производства, которое расследуется ведомством.

13.09

Правоохранительные органы Армении провели следственные действия в администрации столичного района Кентрон, есть задержанные.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом написал в соцсетях пресс-секретарь мэрии Айк Костанян.

По его словам, действия проводились в отделе торговли и услуг.

Правоохранители ситуацию пока не комментировали.

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