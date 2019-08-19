В центре Еревана женщины с колясками проводят акцию протеста

В столице Армении Ереване около 200 женщин с детскими колясками провела акцию против эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

На колясках закреплены баннеры с надписью "Амулсар – гора и точка" и "Будущее без рудников".

Участники акции движутся в сторону проспекта Баграмяна, где также проводится акции против эксплуатации Амулсарского месторождения.

В свою очередь член партии "Сасна црер" Геворк Сафарян заявил, что следственный комитет Армении идет на манипуляции поскольку не были проведены экспертизы рудников и документов

Напомним, что Следственный комитет на днях опубликовал заключение специалистов "Advanced Resources Development" (ELARD) по Амулсару. Согласно заключению, при соблюдении 16 пунктов экологические риски станут управляемыми.

По его словам, в результате проверки компания зафиксировала, что не может гарантировать, что грунтовые или надземные воды не будут загрязнены. "В результате эксплуатации Амулсара воды Джермука и озера Севан могут быть загрязнены. И мы знаем, что озеро Севан является крупнейшим источником пресной воды в Армении и регионе. Если мы загрязним Севан, то в этом регионе больше невозможно будет жить", - добавил он.

Ранее в городе Джермук также прошла акция протеста против эксплуатации Амулсара, в ходе которой участники требовали встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. Премьер в свою очередь пригласил джермукцев на встречу в Ереван.