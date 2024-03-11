В Ереване заявили о намерении полноценно выполнять функции председательства в ЕАЭС

Армения намерена полностью выполнять функции председательства в органах ЕАЭС, подписание Римского статуса Международного уголовного суда (МУС) этому не помешает.

Армения намерена полностью выполнять функции председательства в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) этому не помешает.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Никола Пашиняна Вагаршак Акобян.

"Армения ратифицировала Римский статут с целью приобрести дополнительные гарантии безопасности нашей стране и ее гражданам. А осуществление председательства Армении в ЕАЭС - это совершенно другой рабочий процесс. Я не считаю целесообразным смешивать эти два процесса. Еще раз заверяю, что председательство РА в ЕАЭС не подразумевает никаких действий, мы полностью выполним свои обязательства", - заверил он.