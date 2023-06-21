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В Ереване заявили, что достигли консенсуса с Баку по запуску железной дороги

В Ереване заявили, что достигли консенсуса с Баку по запуску железной дороги Азербайджан и Армения достигли договоренности по запуску железной дороги Ерасх (Араздеен) - Горадиз.
В регионе
21 июня 2023 г. 14:50
В Ереване заявили, что достигли консенсуса с Баку по запуску железной дороги

Азербайджан и Армения достигли договоренности по запуску железной дороги Ерасх (Араздеен) - Горадиз.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Думаю, есть окончательный консенсус по вопросу запуска участка железной дороги Ерасх - Горадиз. Все стороны заявили, что это хорошее и возможное решение на данном этапе", - отметил он.

По словам Григоряна, Армения и Азербайджан достигли общего понимания о том, что разблокированные региональные коммуникации останутся под юрисдикцией тех стран, по которым они проходят.

"Есть очень важный консенсус, что процесс разблокировки начинается с возобновления работы железной дороги Ерасх - Горадиз, что очень конкретно и понятно. Думаю, есть окончательное понимание, что коммуникации буду находиться в юрисдикции и суверенитете стран, по территории которых будет проходить железная дорога. Это мнение разделяют все участники трехсторонней рабочей группы (Азербайджан, Россия и Армения - прим.)", - отметил он.

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