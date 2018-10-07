В Ереване застрелили бывшего депутата парламента Армении

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Бывший депутат парламента Армении Каро Карапетян застрелен, по предварительным данным, в результате ссоры в ереванском ресторане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила советник главы Следственного комитета страны Сона Трузян.

"По предварительным данным, во время ссоры, возникшей в одном из ресторанов в Ереване, были произведены выстрелы, в результате которых бывший депутат Национального собрания Каро Карапетян получил телесные повреждения. Он был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть", — сказала Трузян.