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    В Ереване застрелили бывшего депутата парламента Армении

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Бывший депутат парламента Армении Каро Карапетян застрелен, по предварительным данным, в результате ссоры в ереванском ресторане.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила советник главы Следственного комитета страны Сона Трузян.

    "По предварительным данным, во время ссоры, возникшей в одном из ресторанов в Ереване, были произведены выстрелы, в результате которых бывший депутат Национального собрания Каро Карапетян получил телесные повреждения. Он был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть", — сказала Трузян.

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