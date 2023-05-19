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В Ереване замглавы столичного административного района ранен в результате стрельбы

В Ереване замглавы столичного административного района ранен в результате стрельбы Заместитель главы столичного административного района Давиташен получил ранение в результате стрельбы в Ереване.
В регионе
19 мая 2023 г. 11:14
В Ереване замглавы столичного административного района ранен в результате стрельбы

Заместитель главы столичного административного района Давиташен получил ранение в результате стрельбы в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

По информации источника, инцидент произошел утром 19 мая. В отдел полиции Маштоцского района поступил сигнал о том, что у одного из домов по улице Башингджагяна прозвучали выстрелы. На место ЧП выехала оперативная группа полиции.

Были обнаружены две гильзы от автоматных патронов. В результате стрельбы один человек был доставлен в больницу, им оказался замглавы Давиташена Корюн Аракелян. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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