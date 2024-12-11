В Ереване задержан устроивший стрельбу сын владельца завода

Сын владельца одного из заводов открыл стрельбу в Ереване.

Сын владельца одного из заводов открыл стрельбу в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Сигнал о стрельбе на одной из столичных улиц поступил в полицию 11 декабря в районе 11:00. На месте происшествия обнаружено 11 гильз.

По факту возбуждено уголовное дело.

Полиция по горячим следам определила личность стрелявшего и доставила его в полицию. Им оказался сын бизнесмена, 46-летний Ованнес М., который недавно вышел из тюрьмы. Мужчина добровольно сдал оружие.

Информации о пострадавших в результате стрельбы нет.