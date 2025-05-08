В Ереване задержан подозреваемый в поджоге автомобиля семьи члена Совета старейшин

В Армении задержан мужчина, подозреваемый в причастности к поджогу автомобиля, принадлежащего семье члена Совета старейшин Еревана от блока "Мать Армения" Геворка Степаняна.

В Армении задержан мужчина, подозреваемый в причастности к поджогу автомобиля, принадлежащего семье члена Совета старейшин Еревана от блока "Мать Армения" Геворка Степаняна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

"В результате проведенных уголовной полицией масштабных оперативно-розыскных мероприятий 7 мая был задержан человек, подозреваемый в совершении преступления", - отметил он.

По его словам, задержанный доставлен в следственный орган, расследование продолжается.

Напомним, что ночью 6 мая в Ереване подожгли автомобиль, принадлежащий семье Степаняна. Неизвестные разбили окно и подожгли салон. К счастью, никто не пострадал. Руководитель фракции "Мать Армения" Манук Сукиасян возложил ответственность за случившееся на действующую власть. Позже СК инициировал уголовное дело.