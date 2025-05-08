О нас

В Ереване задержан подозреваемый в поджоге автомобиля семьи члена Совета старейшин

В Ереване задержан подозреваемый в поджоге автомобиля семьи члена Совета старейшин В Армении задержан мужчина, подозреваемый в причастности к поджогу автомобиля, принадлежащего семье члена Совета старейшин Еревана от блока "Мать Армения" Геворка Степаняна.
В регионе
8 мая 2025 г. 10:44
В Ереване задержан подозреваемый в поджоге автомобиля семьи члена Совета старейшин

В Армении задержан мужчина, подозреваемый в причастности к поджогу автомобиля, принадлежащего семье члена Совета старейшин Еревана от блока "Мать Армения" Геворка Степаняна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

"В результате проведенных уголовной полицией масштабных оперативно-розыскных мероприятий 7 мая был задержан человек, подозреваемый в совершении преступления", - отметил он.

По его словам, задержанный доставлен в следственный орган, расследование продолжается.

Напомним, что ночью 6 мая в Ереване подожгли автомобиль, принадлежащий семье Степаняна. Неизвестные разбили окно и подожгли салон. К счастью, никто не пострадал. Руководитель фракции "Мать Армения" Манук Сукиасян возложил ответственность за случившееся на действующую власть. Позже СК инициировал уголовное дело.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İrəvan Ağsaqqallar Şurasının üzvünə məxsus avtomobili yandırmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Самое читаемое

В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi