О нас

В Ереване задержан директор оппозиционного телеканала

В Ереване задержан директор оппозиционного телеканала Армянский оппозиционный телеканал "Еркир Медиа" сообщил, что его директор Баграт Есаян задержан в своем кабинете в Ереване.
В регионе
10 июня 2022 г. 14:46
В Ереване задержан директор оппозиционного телеканала

Армянский оппозиционный телеканал "Еркир Медиа" сообщил, что его директор Баграт Есаян задержан в своем кабинете в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", по предварительной информации телеканала, Есаян доставлен в изолятор Службы национальной безопасности Армении.

Причины задержания не названы. СНБ Армении о задержании не сообщала.

Телеканал "Еркир Медиа" принадлежит оппозиционной партии "Дашнакцутюн". Есаян является членом этой партии, в разные годы занимал должности советника президента Армении, заместителя министра образования и науки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Director of opposition TV channel detained in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda müxalif telekanalın direktoru saxlanılıb

Самое читаемое

В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
3 июня 2022 г. 16:42
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
4 июня 2022 г. 19:34
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
5 июня 2022 г. 12:11
Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
ФотоГруппа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
6 июня 2022 г. 14:31
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
8 июня 2022 г. 18:55
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
10 июня 2022 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi