В Ереване задержан директор оппозиционного телеканала

Армянский оппозиционный телеканал "Еркир Медиа" сообщил, что его директор Баграт Есаян задержан в своем кабинете в Ереване.

Армянский оппозиционный телеканал "Еркир Медиа" сообщил, что его директор Баграт Есаян задержан в своем кабинете в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", по предварительной информации телеканала, Есаян доставлен в изолятор Службы национальной безопасности Армении.

Причины задержания не названы. СНБ Армении о задержании не сообщала.

Телеканал "Еркир Медиа" принадлежит оппозиционной партии "Дашнакцутюн". Есаян является членом этой партии, в разные годы занимал должности советника президента Армении, заместителя министра образования и науки.