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В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство

В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство В столице Армении Ереване задержали гражданина России по подозрению в дезертирстве.
В регионе
9 апреля 2023 г. 00:38
В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство

В столице Армении Ереване задержали гражданина России по подозрению в дезертирстве.

Как передает Report, об этом сообщает "Armenpress" со ссылкой на армянский МВД.

По данным полиции, 23-летний россиянин Юрий Т. был задержан по обвинению в дезертирстве. В розыск его объявили российские силовики.

Юрию избрали меру пресечения в виде "военного контроля". О задержании уведомили прокуратуру Армении и инициаторов розыска — российских силовиков.

Вероятно, это первое задержание армянскими полицейскими человека, объявленного в России в розыск за дезертирство с начала войны.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda fərarilikdə şübhəli bilinən rusiyalı saxlanılıb

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