В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство

В столице Армении Ереване задержали гражданина России по подозрению в дезертирстве.

В столице Армении Ереване задержали гражданина России по подозрению в дезертирстве.

Как передает Report , об этом сообщает " Armenpress " со ссылкой на армянский МВД.

По данным полиции, 23-летний россиянин Юрий Т. был задержан по обвинению в дезертирстве. В розыск его объявили российские силовики.

Юрию избрали меру пресечения в виде "военного контроля". О задержании уведомили прокуратуру Армении и инициаторов розыска — российских силовиков.

Вероятно, это первое задержание армянскими полицейскими человека, объявленного в России в розыск за дезертирство с начала войны.