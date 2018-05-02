В Ереване заблокировали здания нескольких министерств

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Жители Еревана перекрыли своими автомобилями входы в здания министерства юстиции, минкультуры и минобразования Армении, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечается, что среди тех, кто перекрыл входы в минюст - известный в Армении адвокат Николай Багдасарян.

"Наша акция носит мирный характер", - отметил он.

Отметим, что лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников cегодня с утра объявить забастовку и заблокировать все дороги.

Протестующие уже перекрыли автотрассу из Еревана в международный аэропорт, а также ряд центральных улиц. На данный момент автомобильное движение в столице практически прекращено, нарушена работа метрополитена.