В Ереване за попытку поставить палаточный лагерь задержаны пять оппозиционеров

Порядка пяти мужчин задержаны в центре Еревана в сквере имени Мисака Манушяна за попытку разбить палаточный лагерь.

Порядка пяти мужчин задержаны в центре Еревана за попытку разбить палаточный лагерь.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, небольшое число оппозиционеров поставили палатку в сквере в районе восьми часов вечера по местному времени. Через полчаса к месту установки палатки прибыли сотрудники спецназа. Протестующие по их прибытии выстроились в живую цепь, окружив палатку своими телами. Спецназ растащил мужчин, часть из них были задержаны.

Напомним, что в Ереване и других крупных городах страны прошли митинги оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.