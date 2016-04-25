 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Ереване взорвался автобус, 2 человека погибли, есть раненые - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Автобус взорвался на улице Алабяна

    Баку. 25 Апреля. REPORT.AZ/ Два человека погибли и шестеро ранены в результате взрыва в автобусе в Ереване. 

    Как передает Report, об этом сообщило МЧС Армении.

    Взрыв прогремел в понедельник в городском автобусе в Ереване. По данным очевидцев, взрыв был мощным. Причина взрыва пока не установлена. 

    По данным МЧС Армении, автобус работал на дизеле, и газ не мог стать причиной взрыва. Полиция выясняет обстоятельства инцидента. 

    Как сообщила советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян, водитель взорвавшегося автобуса жив, с ним работают следователи.

    ***22:28

    Взрыв произошел в понедельник вечером в автобусе в одном из районов Еревана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

    Автобус взорвался на улице Алабяна.

    На место выехали оперативная группа Национального центра кризисного управления, спасательный отряд специального назначения и два боевых расчета.

    Другие подробности пока неизвестны.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi