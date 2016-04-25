​В Ереване взорвался автобус, 2 человека погибли, есть раненые - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 25 Апреля. REPORT.AZ/ Два человека погибли и шестеро ранены в результате взрыва в автобусе в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщило МЧС Армении.

Взрыв прогремел в понедельник в городском автобусе в Ереване. По данным очевидцев, взрыв был мощным. Причина взрыва пока не установлена.

По данным МЧС Армении, автобус работал на дизеле, и газ не мог стать причиной взрыва. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Как сообщила советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян, водитель взорвавшегося автобуса жив, с ним работают следователи.

***22:28

Взрыв произошел в понедельник вечером в автобусе в одном из районов Еревана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Автобус взорвался на улице Алабяна.

На место выехали оперативная группа Национального центра кризисного управления, спасательный отряд специального назначения и два боевых расчета.

Другие подробности пока неизвестны.