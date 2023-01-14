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В Ереване выявили группу, подозреваемую в сбыте переправленных из Ирана наркотиков

В Ереване выявили группу, подозреваемую в сбыте переправленных из Ирана наркотиков В Ереване выявлена преступная группировка, подозреваемая в сбыте наркотиков, переправленных из Ирана, и отмывании денег.
В регионе
14 января 2023 г. 20:46
В Ереване выявили группу, подозреваемую в сбыте переправленных из Ирана наркотиков

В Ереване выявлена преступная группировка, подозреваемая в сбыте наркотиков, переправленных из Ирана, и отмывании денег.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

Ведомство отмечает, что житель Еревана вместе с двумя другими гражданами в 2020 году сформировал преступную группу для сбыта наркотиков.

Они получали запрещенные препараты из Ирана и сбывали в Армении, используя в этих целях соцсети.

Для отмывания денег подозреваемые отправляли средства, полученные от продажи наркотиков, на электронные кошельки третьих лиц, затем снова перечисляли на свои счета и обналичивали их.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda İrandan göndərilən narkotikləri satan cinayətkar qruplaşma müəyyən edilib

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