В Ереване выявили группу, подозреваемую в сбыте переправленных из Ирана наркотиков

В Ереване выявлена преступная группировка, подозреваемая в сбыте наркотиков, переправленных из Ирана, и отмывании денег.

В Ереване выявлена преступная группировка, подозреваемая в сбыте наркотиков, переправленных из Ирана, и отмывании денег.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

Ведомство отмечает, что житель Еревана вместе с двумя другими гражданами в 2020 году сформировал преступную группу для сбыта наркотиков.

Они получали запрещенные препараты из Ирана и сбывали в Армении, используя в этих целях соцсети.

Для отмывания денег подозреваемые отправляли средства, полученные от продажи наркотиков, на электронные кошельки третьих лиц, затем снова перечисляли на свои счета и обналичивали их.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.