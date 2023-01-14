В Ереване выявили группу, подозреваемую в сбыте переправленных из Ирана наркотиков

В Ереване выявлена преступная группировка, подозреваемая в сбыте наркотиков, переправленных из Ирана, и отмывании денег.
Как передает
Ведомство отмечает, что житель Еревана вместе с двумя другими гражданами в 2020 году сформировал преступную группу для сбыта наркотиков.
Они получали запрещенные препараты из Ирана и сбывали в Армении, используя в этих целях соцсети.
Для отмывания денег подозреваемые отправляли средства, полученные от продажи наркотиков, на электронные кошельки третьих лиц, затем снова перечисляли на свои счета и обналичивали их.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.