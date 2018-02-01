В Ереване вор напился на месте преступления

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Армении житель Еревана украл из ресторана пять бутылок коньяка 25-летней выдержки, но не устоял перед соблазном попробовать алкогольный напиток на месте преступления.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, грабитель уснул прямо на территории заведения.

Подозреваемого доставили в ближайшую больницу с диагнозом "алкогольная интоксикация", а затем доставили в полицейский участок.

Теперь правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.