В Ереване водители проводят акцию протеста

Группа армянских водителей устроила акцию протеста у здания Центрального банка с требованием не повышать цены на ОСАГО.

Группа армянских водителей устроила акцию протеста у здания Центрального банка с требованием не повышать цены на ОСАГО.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

"Они решили повысить цены на страховые полисы, не проводя каких-либо общественных слушаний. Центральный банк решил пойти на изменение, Бюро страхования принуждает страховые компании. Мы считаем, что именно ЦБ должен отозвать повышение цен”, - отметил участник акции.

Другой участник акции добавил, что они требуют, чтобы глава ЦБ Мартин Галстян либо его заместители выслушали их и ответили на их вопросы.

“Если они считают, что решение правильное, пусть нам в лицо скажут об этом. Не обсуждая с обществом и водителями принимают решения, которые становятся дополнительным бременем для нас”, - сказал другой участник акции.

Полиция подвергла приводу одного водителя, однако основная часть митингующих остается у здания ЦБ и продолжает требовать встречи с главой ведомства.

Протестующие решили провести еще один пикет, уже у здания Бюро автростраховщиков. Если не решится этот вопрос, то планируют провести акцию и перед зданием правительства.

Ранее Бюро автостраховщиков Армении приняло решение пересмотреть стоимость ОСАГО, в результате чего будут повышены базовые тарифы, а также внесены изменения в систему расчета стоимости страхования. Базовый страховой тариф должен вырасти на 3 тысячи драмов (чуть больше 6 долларов), тем самым он составит 21,7 тысячи драмов (около 44 долларов).