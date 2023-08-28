В Ереване водители автомобилей с грузинскими номерами провели акцию протеста

В армянской столице Ереване более 300 водителей автомобилей с грузинскими номерами провели акцию.

В армянской столице Ереване более 300 водителей автомобилей с грузинскими номерами провели акцию.

Как передает Report , об этом сообщают армянские СМИ.

Они заявили, чтобы руководство Комитета госдоходов Армении прислушалось и выполнило их требования.

Протестующие выразили несогласие по поводу принятия закона, согласно которому при въезде в Армению с грузинскими номерами граждане страны и имеющие двойное гражданство должны оплатить полную сумму за растаможку автомобиля, превышающую стоимость автомобиля в два-три раза.

"Поскольку закон все еще находится на стадии обсуждения, мы объединились, чтобы не допустить его принятия", - отметили участники акции.

Они также пожаловались на то, что в последнее время в Армении вдвое выросли госпошлины на ввоз автомобилей.