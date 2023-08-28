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В Ереване водители автомобилей с грузинскими номерами провели акцию протеста

В Ереване водители автомобилей с грузинскими номерами провели акцию протеста В армянской столице Ереване более 300 водителей автомобилей с грузинскими номерами провели акцию.
В регионе
28 августа 2023 г. 06:44
В Ереване водители автомобилей с грузинскими номерами провели акцию протеста

В армянской столице Ереване более 300 водителей автомобилей с грузинскими номерами провели акцию.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Они заявили, чтобы руководство Комитета госдоходов Армении прислушалось и выполнило их требования.

Протестующие выразили несогласие по поводу принятия закона, согласно которому при въезде в Армению с грузинскими номерами граждане страны и имеющие двойное гражданство должны оплатить полную сумму за растаможку автомобиля, превышающую стоимость автомобиля в два-три раза.

"Поскольку закон все еще находится на стадии обсуждения, мы объединились, чтобы не допустить его принятия", - отметили участники акции.

Они также пожаловались на то, что в последнее время в Армении вдвое выросли госпошлины на ввоз автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda Gürcüstan nömrəli avtomobillərin yüzlərlə sürücüsü aksiya keçirib

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