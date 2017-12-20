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    В Ереване водитель госчиновника сбил на служебном автомобиле подростка

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Ереване водитель госчиновника сбил на служебном автомобиле 13-летнего мальчика.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, 65-летний Ашот Аветисян за рулем автомобиля марки Toyota Camry сбил 13-летнего Армена Саргсяна из Еревана.

    Подросток получил травмы различной степени тяжести.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Ашот Аветисян является водителем начальника аппарата министерства труда и социальных вопросов Армении. 

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