В Ереване водитель госчиновника сбил на служебном автомобиле подростка

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Ереване водитель госчиновника сбил на служебном автомобиле 13-летнего мальчика.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, 65-летний Ашот Аветисян за рулем автомобиля марки Toyota Camry сбил 13-летнего Армена Саргсяна из Еревана.
Подросток получил травмы различной степени тяжести.
По факту возбуждено уголовное дело.
Ашот Аветисян является водителем начальника аппарата министерства труда и социальных вопросов Армении.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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