В Ереване водитель госчиновника сбил на служебном автомобиле подростка

20 декабря, 2017 20:38

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Ереване водитель госчиновника сбил на служебном автомобиле 13-летнего мальчика. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, 65-летний Ашот Аветисян за рулем автомобиля марки Toyota Camry сбил 13-летнего Армена Саргсяна из Еревана. Подросток получил травмы различной степени тяжести. По факту возбуждено уголовное дело. Ашот Аветисян является водителем начальника аппарата министерства труда и социальных вопросов Армении.