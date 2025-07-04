В Ереване вечером пройдет митинг и шествие в поддержку арестованного Карапетяна

В Ереване пройдут митинг и шествие в поддержку ранее арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна.

В Ереване пройдут митинг и шествие в поддержку ранее арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Совете защиты Карапетяна.

Мероприятия стартуют сегодня в 18:00, и согласованы с мэрией Еревана и МДВ Армении.

Отмечается, что шествие стартует с проспекта Маштоца, участники пройдут по улицам Еревана к зданию Службы национальной безопасности, где в изоляции содержится арестованный на два месяца Карапетян. Он обвиняется в публичных призывах к захвату власти.