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В Ереване в результате взрыва обрушены или частично повреждены 34 дома

В Ереване в результате взрыва обрушены или частично повреждены 34 дома В Ереване, в результате взрыва в Эребуни, обрушились или частично повреждены 34 дома.
В регионе
6 февраля 2024 г. 11:14
В Ереване в результате взрыва обрушены или частично повреждены 34 дома

В Ереване, в результате взрыва в Эребуни, обрушились или частично повреждены 34 дома.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения вице-мэр Еревана Саркис Мадатян.

По его словам, мэрия Еревана и префектура Эребуни уже провели оценку нужд и масштаба разрушений. Три дома полностью обрушились, еще три - частично, в остальных домах произошли повреждения различной степени - выбиты двери и окна.

Что касается вопроса компенсации гражданам, то Мадатян пояснил, что этот вопрос будет решаться после изучения причин взрыва и экспертизы службы чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 5 февраля около 11։30 прогремел взрыв в районе Нор Ареш, который, в основном, застроен частными домами. Обрушилось несколько домов. Из-под завалов вызволены два человека, извлечены тела двух.

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Версия на английском языке 34 houses affected by explosion in Yerevan

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