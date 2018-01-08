В Ереване в результате ДТП один офицер полиции погиб, еще один ранен

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Крупное ДТП произошло в Ереване этой ночью. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на место прибыли два боевых расчета и пожарно-спасательные отряды.

Выяснилось, что автомобиль марки BMW X6 столкнулся с машиной ДПС марки Toyota Corola.

В результате аварии водитель Toyota - 29-летний житель Еревана Арег Давтян до приезда спасателей был госпитализирован в медцентр "Наири", где скончался, не приходя в сознание. Пассажир того же автомобиля 34-лентий Хачик Гаспарян был доставлен в Первую университетскую клинику, где врачи оценили его состояние, как крайне тяжелое.

BMW после столкновения с Toyota, врезался в придорожный рекламный щит, а водитель сбежал.

Отмечается, что А.Давтян и Х.Гаспарян - служащие 1-го офицерского батальона Дорожной полиции, в момент аварии находились при исполнении служебных обязанностей.

По факту возбуждено уголовное дело.