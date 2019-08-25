​В Ереване в одной из квартир обнаружено тело бывшего сотрудника СНБ

В Ереване в одной из квартир обнаружено тело бывшего сотрудника Службы национальной безопасности.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, в отделение полиции поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Ехбайрутюн обнаружен труп мужчины.

Полицейские выяснили, что это хозяин квартиры 55-летний С.Каргаманян. На теле было обнаружено огнестрельное ранение в область сердца, рядом с телом пистолет "Макаров".

По факту возбуждено уголовное дело. Согласно источнику, погибший ранее работал в СНБ.